Cisco Aktie 918546 / US17275R1023
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
18.08.2026 16:29:00
Cisco Aktie News: Cisco am Dienstagnachmittag mit Kursverlusten
Die Aktie von Cisco gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Cisco-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 1,3 Prozent auf 111,43 USD.
Die Cisco-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 1,3 Prozent bei 111,43 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 53'417 Punkten steht. Im Tief verlor die Cisco-Aktie bis auf 111,31 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 111,75 USD. Von der Cisco-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 608'852 Stück gehandelt.
Der Anteilsschein kletterte am 05.06.2026 auf bis zu 130,36 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 16,99 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 19.08.2025 Kursverluste bis auf 65,75 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 40,99 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Cisco-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 1,66 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,71 USD aus. Am 12.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,97 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,71 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz wurden 17.25 Mrd. USD gegenüber 14.67 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Am 18.11.2026 werden die Q1 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Cisco einen Gewinn von 5,13 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Cisco-Aktie
Cisco enttäuscht mit KI-Ausblick - Aktie rutscht vorbörslich ab
NVIDIA-Aktie im Fokus: Der Weg in den nächsten Milliardenmarkt ist geebnet
Commerzbank-Portfolio Q1 2026: Microsoft löst Alphabet als grösste US-Position ab
Trading Signals: Alphabet: Bereit für den nächsten Sprung
Während Berkshire Hathaway ein deutliches Vertrauenssignal sendet, steht die Aktie charttechnisch an einer interessanten Unterstützungszone. Aktuell eröffnet sich eine spekulative Chance auf einen neuen Anlauf in Richtung 400 Dollar.Weiterlesen!
Nachrichten zu Cisco Inc.
|
16:29
|Cisco Aktie News: Cisco am Dienstagnachmittag mit Kursverlusten (finanzen.ch)
|
16:01
|Handel in New York: Dow Jones sackt zum Handelsstart ab (finanzen.ch)
|
17.08.26
|Börse New York: Dow Jones gibt letztendlich nach (finanzen.ch)
|
17.08.26
|Cisco Aktie News: Cisco zieht am Montagabend an (finanzen.ch)
|
17.08.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones fällt am Montagnachmittag (finanzen.ch)
|
17.08.26
|Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones legt zum Start den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
14.08.26
|Börse New York: Dow Jones zum Handelsende in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
14.08.26
|Angespannte Stimmung in New York: So steht der Dow Jones nachmittags (finanzen.ch)
Analysen zu Cisco Inc.
|13.08.26
|Cisco Halten
|DZ BANK
|13.08.26
|Cisco Buy
|UBS AG
|14.05.26
|Cisco Buy
|UBS AG
|13.02.25
|Cisco Neutral
|UBS AG
|13.08.26
|Cisco Halten
|DZ BANK
|13.08.26
|Cisco Buy
|UBS AG
|14.05.26
|Cisco Buy
|UBS AG
|13.02.25
|Cisco Neutral
|UBS AG
|13.08.26
|Cisco Halten
|DZ BANK
|13.02.25
|Cisco Neutral
|UBS AG
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI wechselhaft -- DAX tiefer -- Wall Street schwächer -- Asiens Börsen schliessen uneins
Der heimische Markt kann sich nicht für eine Richtung entscheiden. Der deutsche Leitindex präsentiert sich am Dienstag schwächer. Die US-Börsen machen Verluste. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag in unterschiedliche Richtungen.