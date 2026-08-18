Cisco Aktie News: Cisco am Dienstagnachmittag mit Kursverlusten

Die Cisco-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 1,3 Prozent bei 111,43 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 53'417 Punkten steht. Im Tief verlor die Cisco-Aktie bis auf 111,31 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 111,75 USD. Von der Cisco-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 608'852 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 05.06.2026 auf bis zu 130,36 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 16,99 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 19.08.2025 Kursverluste bis auf 65,75 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 40,99 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Cisco-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 1,66 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,71 USD aus. Am 12.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,97 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,71 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz wurden 17.25 Mrd. USD gegenüber 14.67 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 18.11.2026 werden die Q1 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Cisco einen Gewinn von 5,13 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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