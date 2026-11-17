Die Cisco-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 94,90 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 50'767 Punkten notiert. Der Kurs der Cisco-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 96,90 USD zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 96,84 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1'989'416 Cisco-Aktien.

Bei einem Wert von 130,36 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.06.2026). Mit einem Zuwachs von mindestens 37,37 Prozent könnte die Cisco-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 13.01.2026 bei 72,81 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 23,28 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem Cisco seine Aktionäre 2026 mit 1,66 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,70 USD je Aktie ausschütten. Cisco liess sich am 12.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.10.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,14 USD. Im Vorjahresviertel hatte Cisco 0,72 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz lag bei 18.52 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 24,42 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 14.88 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q2 2027-Bilanzvorlage von Cisco wird am 17.02.2027 gerechnet.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Cisco-Gewinn in Höhe von 5,47 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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