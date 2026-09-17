Cisco Aktie 918546 / US17275R1023
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17.09.2026 20:27:13
Cisco Aktie News: Cisco am Donnerstagabend mit Aufschlag
Die Aktie von Cisco zählt am Donnerstagabend zu den Gewinnern des Tages. Die Cisco-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 2,2 Prozent im Plus bei 110,12 USD.
Im NASDAQ-Handel gewannen die Cisco-Papiere um 20:26 Uhr 2,2 Prozent. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 51'816 Punkten tendiert. In der Spitze legte die Cisco-Aktie bis auf 111,44 USD zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 110,17 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 1'554'247 Cisco-Aktien.
Bei 130,36 USD erreichte der Titel am 05.06.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Cisco-Aktie somit 15,53 Prozent niedriger. Am 18.09.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 66,39 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Cisco-Aktie mit einem Verlust von 39,71 Prozent wieder erreichen.
Nachdem Cisco seine Aktionäre 2026 mit 1,66 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,71 USD je Aktie ausschütten. Cisco veröffentlichte am 12.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Cisco hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,97 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,71 USD je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat Cisco mit einem Umsatz von insgesamt 17.25 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14.67 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 17,58 Prozent gesteigert.
Am 18.11.2026 dürfte die Q1 2027-Bilanz von Cisco veröffentlicht werden.
In der Cisco-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 5,12 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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