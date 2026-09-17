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17.09.2026 16:29:00
Cisco Aktie News: Anleger schicken Cisco am Donnerstagnachmittag ins Plus
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Cisco. Zuletzt sprang die Cisco-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 2,6 Prozent auf 110,58 USD zu.
Um 16:28 Uhr ging es für das Cisco-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 2,6 Prozent auf 110,58 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 51'785 Punkten steht. Zwischenzeitlich stieg die Cisco-Aktie sogar auf 110,62 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 110,17 USD. Von der Cisco-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 733'903 Stück gehandelt.
Bei einem Wert von 130,36 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.06.2026). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 17,89 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 18.09.2025 gab der Anteilsschein bis auf 66,39 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 39,96 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Cisco-Aktie.
Im Jahr 2026 erhielten Cisco-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,66 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,71 USD. Am 12.08.2026 lud Cisco zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2026 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,97 USD gegenüber 0,71 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 17,58 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 14.67 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 17.25 Mrd. USD ausgewiesen.
Am 18.11.2026 werden die Q1 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Cisco-Aktie in Höhe von 5,12 USD im Jahr 2027 aus.
Redaktion finanzen.ch
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