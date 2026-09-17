Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’947 0.6%  SPI 19’695 0.7%  Dow 51’778 0.6%  DAX 25’717 0.7%  Euro 0.9465 -0.1%  EStoxx50 6’323 0.9%  Gold 4’341 1.8%  Bitcoin 63’000 0.2%  Dollar 0.8243 -0.2%  Öl 103.9 -1.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Luzerner Kantonalbank125293061Swiss Re12688156Amrize143013422
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Volatile KI-Aktien wie NVIDIA: Diese Strategien schützen Anleger vor starken Ausschlägen
840'000 US-Dollar für Bitcoin? Binance-Gründer CZ sieht Trendwechsel weg von KI-Investments
Ohne einen einzigen Tech-Wert zu 48 Prozent Rendite: Die Favoriten eines US-Fondsmanagers
Erholung bei Aktien von AMD, Marvell, NVIDIA & Co. fortgesetztt: Das müssen Anleger beachten
Generac-Aktie im Höhenflug: Plus 18 Prozent nach Amazon-Milliardendeal
Suche...
ETF Sparplan

Cisco Aktie 918546 / US17275R1023

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

17.09.2026 16:29:00

Cisco Aktie News: Anleger schicken Cisco am Donnerstagnachmittag ins Plus

Cisco Aktie News: Anleger schicken Cisco am Donnerstagnachmittag ins Plus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Cisco. Zuletzt sprang die Cisco-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 2,6 Prozent auf 110,58 USD zu.

Cisco
91.65 CHF 1.30%
Kaufen Verkaufen

Um 16:28 Uhr ging es für das Cisco-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 2,6 Prozent auf 110,58 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 51'785 Punkten steht. Zwischenzeitlich stieg die Cisco-Aktie sogar auf 110,62 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 110,17 USD. Von der Cisco-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 733'903 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 130,36 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.06.2026). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 17,89 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 18.09.2025 gab der Anteilsschein bis auf 66,39 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 39,96 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Cisco-Aktie.

Im Jahr 2026 erhielten Cisco-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,66 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,71 USD. Am 12.08.2026 lud Cisco zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2026 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,97 USD gegenüber 0,71 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 17,58 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 14.67 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 17.25 Mrd. USD ausgewiesen.

Am 18.11.2026 werden die Q1 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Cisco-Aktie in Höhe von 5,12 USD im Jahr 2027 aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Cisco-Aktie

Evercore nennt 6 KI-Hardware-Favoriten – Apple & Co. im Fokus

US-Aktien im Fokus: So investierte die Commerzbank im zweiten Quartal 2026

Cisco enttäuscht mit KI-Ausblick - Aktie rutscht vorbörslich ab


Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber

KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Cisco Inc.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten