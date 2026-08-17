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17.08.2026 20:27:13
Cisco Aktie News: Cisco zieht am Montagabend an
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Cisco. Das Papier von Cisco legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,9 Prozent auf 112,73 USD.
Um 20:26 Uhr wies die Cisco-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 112,73 USD nach oben. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 53'486 Punkten notiert. Die Cisco-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 113,84 USD aus. Bei 111,02 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 2'519'671 Cisco-Aktien.
Am 05.06.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 130,36 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 15,64 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 19.08.2025 auf bis zu 65,75 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Cisco-Aktie liegt somit 71,45 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Für Cisco-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 1,66 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,71 USD ausgeschüttet werden. Am 12.08.2026 legte Cisco die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.07.2026 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,97 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,71 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 17.25 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 17,58 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 14.67 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Am 18.11.2026 dürfte die Q1 2027-Bilanz von Cisco veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 18.08.2027 erwartet.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 5,12 USD je Cisco-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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