Cisco Aktie News: Cisco tendiert am Nachmittag fester

Im NASDAQ-Handel gewannen die Cisco-Papiere um 16:28 Uhr 1,2 Prozent. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 53'563 Punkten liegt. Im Tageshoch stieg die Cisco-Aktie bis auf 113,61 USD. Bei 111,02 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 1'022'966 Cisco-Aktien.

Bei 130,36 USD markierte der Titel am 05.06.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 15,29 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 19.08.2025 auf bis zu 65,75 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Cisco-Aktie derzeit noch 41,85 Prozent Luft nach unten.

Nach 1,66 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,71 USD je Cisco-Aktie. Am 12.08.2026 äusserte sich Cisco zu den Kennzahlen des am 31.07.2026 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,97 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,71 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 17,58 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 14.67 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 17.25 Mrd. USD ausgewiesen.

Cisco wird die nächste Bilanz für Q1 2027 voraussichtlich am 18.11.2026 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 18.08.2027.

Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Cisco ein EPS in Höhe von 5,12 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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