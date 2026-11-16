Das Papier von Cisco gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 20:26 Uhr ging es um 0,8 Prozent auf 94,90 USD abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 51'624 Punkten realisiert. Die Cisco-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 93,90 USD ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 94,82 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 2'066'656 Cisco-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 130,36 USD erreichte der Titel am 05.06.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 37,37 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 72,81 USD. Dieser Wert wurde am 13.01.2026 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Cisco-Aktie 30,34 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Cisco-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 1,66 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,70 USD aus. Am 12.11.2026 lud Cisco zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.10.2026 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,14 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,72 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 18.52 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 14.88 Mrd. USD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 17.02.2027 erfolgen. Die Q1 2028-Finanzergebnisse könnte Cisco möglicherweise am 17.11.2027 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Cisco im Jahr 2027 5,43 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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