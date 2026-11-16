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16.11.2026 16:29:00
Cisco Aktie News: Cisco fällt am Nachmittag
Die Aktie von Cisco gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Cisco-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 95,27 USD.
Um 16:28 Uhr fiel die Cisco-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 95,27 USD ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 51'968 Punkten liegt. Die grössten Abgaben verzeichnete die Cisco-Aktie bis auf 94,36 USD. Mit einem Wert von 94,82 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 816'893 Cisco-Aktien umgesetzt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 130,36 USD erreichte der Titel am 05.06.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Cisco-Aktie somit 26,92 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 72,81 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (13.01.2026). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Cisco-Aktie 30,85 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2026 erhielten Cisco-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,66 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,70 USD. Am 12.11.2026 äusserte sich Cisco zu den Kennzahlen des am 31.10.2026 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,14 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Cisco ein EPS von 0,72 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 24,42 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 14.88 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 18.52 Mrd. USD ausgewiesen.
Die kommende Q2 2027-Kennzahlen werden voraussichtlich am 17.02.2027 veröffentlicht. Die Q1 2028-Finanzergebnisse könnte Cisco möglicherweise am 17.11.2027 präsentieren.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 5,43 USD je Cisco-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
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