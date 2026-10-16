Cisco Aktie 918546 / US17275R1023
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
16.10.2026 20:27:13
Cisco Aktie News: Anleger trennen sich am Freitagabend vermehrt von Cisco
Die Aktie von Cisco gehört am Freitagabend zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 2,1 Prozent auf 107,52 USD.
Die Cisco-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 20:26 Uhr um 2,1 Prozent auf 107,52 USD ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 51'886 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte Cisco-Aktie bei 107,27 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 109,96 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 1'946'750 Cisco-Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (130,36 USD) erklomm das Papier am 05.06.2026. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Cisco-Aktie somit 17,52 Prozent niedriger. Bei 68,58 USD fiel das Papier am 17.10.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 36,22 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Experten gehen davon aus, dass Cisco-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,71 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Cisco 1,66 USD aus. Cisco liess sich am 12.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,97 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,71 USD je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 17,58 Prozent auf 17.25 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 14.67 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Cisco wird die nächste Bilanz für Q1 2027 voraussichtlich am 18.11.2026 vorlegen.
In der Cisco-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 5,10 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Cisco-Aktie
Evercore nennt 6 KI-Hardware-Favoriten – Apple & Co. im Fokus
US-Aktien im Fokus: So investierte die Commerzbank im zweiten Quartal 2026
Cisco enttäuscht mit KI-Ausblick - Aktie rutscht vorbörslich ab
Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung
Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.Weiterlesen!
Nachrichten zu Cisco Inc.
|
16.10.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones zeigt sich schlussendlich schwächer (finanzen.ch)
|
16.10.26
|Cisco Aktie News: Anleger trennen sich am Freitagabend vermehrt von Cisco (finanzen.ch)
|
16.10.26
|Anleger in New York halten sich zurück: So steht der Dow Jones am Nachmittag (finanzen.ch)
|
16.10.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones mittags im Aufwind (finanzen.ch)
|
16.10.26
|Cisco Aktie News: Cisco am Nachmittag schwächer (finanzen.ch)
|
16.10.26
|Börse New York in Grün: Dow Jones-Börsianer greifen zum Start zu (finanzen.ch)
|
15.10.26
|Starker Wochentag in New York: Dow Jones schlussendlich mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
15.10.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 schlussendlich leichter (finanzen.ch)
Analysen zu Cisco Inc.
|13.08.26
|Cisco Halten
|DZ BANK
|13.08.26
|Cisco Buy
|UBS AG
|14.05.26
|Cisco Buy
|UBS AG
|13.02.25
|Cisco Neutral
|UBS AG
|13.08.26
|Cisco Halten
|DZ BANK
|13.08.26
|Cisco Buy
|UBS AG
|14.05.26
|Cisco Buy
|UBS AG
|13.02.25
|Cisco Neutral
|UBS AG
|13.08.26
|Cisco Halten
|DZ BANK
|13.02.25
|Cisco Neutral
|UBS AG
ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.
Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Cisco am 16.10.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNachlassende KI-Sorgen: Dow schlussendlich leichter -- SMI geht etwas höher ins Wochenende -- DAX schliesst deutlich stärker -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt zog am Freitag moderat an. Der deutsche Leitindex präsentierte sich vor dem Wochenende klar höher. Der Dow gab im Freitagshandel nach. An den Märkten in Asien ging es am Freitag wieder aufwärts.