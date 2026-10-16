Cisco Aktie News: Anleger trennen sich am Freitagabend vermehrt von Cisco

Die Cisco-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 20:26 Uhr um 2,1 Prozent auf 107,52 USD ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 51'886 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte Cisco-Aktie bei 107,27 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 109,96 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 1'946'750 Cisco-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (130,36 USD) erklomm das Papier am 05.06.2026. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Cisco-Aktie somit 17,52 Prozent niedriger. Bei 68,58 USD fiel das Papier am 17.10.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 36,22 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass Cisco-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,71 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Cisco 1,66 USD aus. Cisco liess sich am 12.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,97 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,71 USD je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 17,58 Prozent auf 17.25 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 14.67 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Cisco wird die nächste Bilanz für Q1 2027 voraussichtlich am 18.11.2026 vorlegen.

In der Cisco-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 5,10 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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