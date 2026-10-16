Cisco Aktie News: Cisco am Nachmittag schwächer

Die Cisco-Aktie notierte um 16:28 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 1,4 Prozent auf 108,34 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 52'402 Punkten realisiert. Zwischenzeitlich weitete die Cisco-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 107,54 USD aus. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 109,96 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Cisco-Aktien beläuft sich auf 1'209'460 Stück.

Bei einem Wert von 130,36 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.06.2026). 20,32 Prozent Plus fehlen der Cisco-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 17.10.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 68,58 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 36,70 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Cisco-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 1,66 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,71 USD belaufen. Am 12.08.2026 legte Cisco die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.07.2026 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,97 USD. Im Vorjahresviertel hatte Cisco 0,71 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 17.25 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 17,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14.67 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die kommende Q1 2027-Kennzahlen werden voraussichtlich am 18.11.2026 veröffentlicht.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 5,10 USD je Aktie in den Cisco-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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