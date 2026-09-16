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16.09.2026 20:27:13
Cisco Aktie News: Cisco tendiert am Abend fester
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Cisco. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,3 Prozent auf 110,44 USD zu.
Um 20:26 Uhr sprang die Cisco-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 110,44 USD zu. Damit gibt das Wertpapier dem Dow Jones 30 Industrial, der bei 52'031 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den Tageshöchststand markierte die Cisco-Aktie bei 110,98 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 110,45 USD. Bisher wurden via NASDAQ 946'850 Cisco-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 05.06.2026 markierte das Papier bei 130,36 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 18,04 Prozent Plus fehlen der Cisco-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 18.09.2025 bei 66,39 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Cisco-Aktie mit einem Verlust von 39,89 Prozent wieder erreichen.
2026 wurde eine Dividende von Höhe von 1,66 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,71 USD. Die Bilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal legte Cisco am 12.08.2026 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,97 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,71 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 17.25 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 14.67 Mrd. USD umgesetzt worden waren.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2027 dürfte Cisco am 18.11.2026 präsentieren.
Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,12 USD je Cisco-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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