Cisco Aktie News: Cisco am Mittwochnachmittag freundlich

Um 16:28 Uhr wies die Cisco-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 110,70 USD nach oben. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 51'894 Punkten steht. Zwischenzeitlich stieg die Cisco-Aktie sogar auf 110,98 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 110,45 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 428'843 Cisco-Aktien umgesetzt.

Bei 130,36 USD markierte der Titel am 05.06.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Cisco-Aktie derzeit noch 17,76 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 66,39 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (18.09.2025). Derzeit notiert die Cisco-Aktie damit 66,74 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,71 USD. Im Vorjahr erhielten Cisco-Aktionäre 1,66 USD je Wertpapier. Cisco liess sich am 12.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,97 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,71 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 17.25 Mrd. USD – ein Plus von 17,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Cisco 14.67 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q1 2027-Finanzergebnisse wird am 18.11.2026 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Cisco-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 5,12 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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