Cisco Aktie News: Cisco tendiert am Abend schwächer

Um 20:26 Uhr fiel die Cisco-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 3,9 Prozent auf 109,21 USD ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 52'069 Punkten steht. Im Tief verlor die Cisco-Aktie bis auf 108,45 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 112,33 USD. Zuletzt wechselten 2'523'207 Cisco-Aktien den Besitzer.

Bei 130,36 USD markierte der Titel am 05.06.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Cisco-Aktie somit 16,22 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 17.10.2025 auf bis zu 68,58 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Cisco-Aktie 37,20 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für Cisco-Aktionäre betrug im Jahr 2026 1,66 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,71 USD belaufen. Die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Cisco am 12.08.2026. Das EPS wurde auf 0,97 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Cisco 0,71 USD je Aktie verdient. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 17,58 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 17.25 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 14.67 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Mit der Q1 2027-Bilanzvorlage von Cisco wird am 18.11.2026 gerechnet.

Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 5,10 USD je Cisco-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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