Cisco Aktie News: Anleger schicken Cisco am Donnerstagnachmittag auf rotes Terrain

Die Cisco-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 2,9 Prozent auf 110,33 USD abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 51'923 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die Cisco-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 109,70 USD aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 112,33 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 965'611 Cisco-Aktien den Besitzer.

Bei 130,36 USD markierte der Titel am 05.06.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 18,15 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 68,58 USD fiel das Papier am 17.10.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 37,84 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,71 USD, nach 1,66 USD im Jahr 2026. Am 12.08.2026 äusserte sich Cisco zu den Kennzahlen des am 31.07.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,97 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,71 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 17.25 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 17,58 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 14.67 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 18.11.2026 werden die Q1 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 5,10 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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