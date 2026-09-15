Cisco Aktie News: Cisco stabilisiert sich am Abend

Mit einem Kurs von 109,99 USD zeigte sich die Cisco-Aktie im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr kaum verändert. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 52'020 Punkten notiert. Zwischenzeitlich stieg die Cisco-Aktie sogar auf 111,69 USD. Die Cisco-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 109,64 USD ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 111,11 USD. Bisher wurden via NASDAQ 1'177'756 Cisco-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 130,36 USD erreichte der Titel am 05.06.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Cisco-Aktie mit einem Kursplus von 18,52 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 16.09.2025 bei 66,35 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 39,68 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,71 USD. Im Vorjahr erhielten Cisco-Aktionäre 1,66 USD je Wertpapier. Am 12.08.2026 hat Cisco die Kennzahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,97 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,71 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 17.25 Mrd. USD – ein Plus von 17,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Cisco 14.67 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Cisco wird die nächste Bilanz für Q1 2027 voraussichtlich am 18.11.2026 vorlegen.

Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,12 USD je Cisco-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Cisco-Aktie

Evercore nennt 6 KI-Hardware-Favoriten – Apple & Co. im Fokus

US-Aktien im Fokus: So investierte die Commerzbank im zweiten Quartal 2026

Cisco enttäuscht mit KI-Ausblick - Aktie rutscht vorbörslich ab