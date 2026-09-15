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15.09.2026 16:29:00
Cisco Aktie News: Cisco am Nachmittag im Plus
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Cisco. Die Aktionäre schickten das Papier von Cisco nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,2 Prozent auf 111,34 USD.
Die Cisco-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 1,2 Prozent auf 111,34 USD. Damit gibt das Wertpapier dem Dow Jones 30 Industrial, der bei 51'913 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Cisco-Aktie zog in der Spitze bis auf 111,69 USD an. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 111,11 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Cisco-Aktien beläuft sich auf 563'988 Stück.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.06.2026 bei 130,36 USD. Der aktuelle Kurs der Cisco-Aktie ist somit 17,08 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 16.09.2025 (66,35 USD). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 40,41 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Cisco-Aktie.
Im Jahr 2026 erhielten Cisco-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,66 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,71 USD. Die Bilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal legte Cisco am 12.08.2026 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,97 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,71 USD je Aktie vermeldet. Cisco hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 17.25 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 17,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 14.67 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.
Cisco dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2027 voraussichtlich am 18.11.2026 präsentieren.
Den erwarteten Gewinn je Cisco-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 5,12 USD fest.
Redaktion finanzen.ch
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