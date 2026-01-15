Cisco Aktie News: Cisco zeigt sich am Abend fester

Die Cisco-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 20:26 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,5 Prozent auf 75,50 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 49'546 Punkten tendiert. Die Cisco-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 76,04 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 75,28 USD. Bisher wurden heute 1'942'099 Cisco-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.12.2025 bei 80,82 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 7,05 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 52,11 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Cisco-Aktie liegt somit 44,88 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2025 1,62 USD an Cisco-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,65 USD aus. Die Zahlen des am 31.10.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Cisco am 12.11.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,72 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,68 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Cisco in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,53 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 14.88 Mrd. USD im Vergleich zu 13.84 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2026 dürfte Cisco am 18.02.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Cisco-Aktie in Höhe von 4,12 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Cisco-Aktie

NVIDIA-Aktie im Fokus: Ray Dalio prognostiziert KI-Boom im Nahen Osten

Analysten uneins über Tesla-Aktie: Rückblick auf die Magnificent 7 und Chancen 2026

Dow Jones 30 Industrial-Wert Cisco-Aktie: Über diese Dividende können sich Cisco-Aktionäre freuen