Cisco Aktie News: Cisco am Abend Verlust reich

Um 20:26 Uhr rutschte die Cisco-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 1,1 Prozent auf 110,91 USD ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 52'454 Punkten notiert. Der Kurs der Cisco-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 109,39 USD nach. Mit einem Wert von 110,18 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 1'260'417 Cisco-Aktien den Besitzer.

Bei 130,36 USD erreichte der Titel am 05.06.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 17,54 Prozent über dem aktuellen Kurs der Cisco-Aktie. Am 13.09.2025 gab der Anteilsschein bis auf 66,14 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 40,37 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2026 wurde eine Dividende von Höhe von 1,66 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,71 USD. Am 12.08.2026 lud Cisco zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2026 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,97 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,71 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 17.25 Mrd. USD gegenüber 14.67 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 18.11.2026 erfolgen.

Experten gehen davon aus, dass Cisco im Jahr 2027 5,12 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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