Cisco Aktie 918546 / US17275R1023
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
14.09.2026 20:27:13
Cisco Aktie News: Cisco am Abend Verlust reich
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Cisco. Die Cisco-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,1 Prozent bei 110,91 USD.
Um 20:26 Uhr rutschte die Cisco-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 1,1 Prozent auf 110,91 USD ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 52'454 Punkten notiert. Der Kurs der Cisco-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 109,39 USD nach. Mit einem Wert von 110,18 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 1'260'417 Cisco-Aktien den Besitzer.
Bei 130,36 USD erreichte der Titel am 05.06.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 17,54 Prozent über dem aktuellen Kurs der Cisco-Aktie. Am 13.09.2025 gab der Anteilsschein bis auf 66,14 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 40,37 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
2026 wurde eine Dividende von Höhe von 1,66 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,71 USD. Am 12.08.2026 lud Cisco zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2026 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,97 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,71 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 17.25 Mrd. USD gegenüber 14.67 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 18.11.2026 erfolgen.
Experten gehen davon aus, dass Cisco im Jahr 2027 5,12 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Cisco-Aktie
US-Aktien im Fokus: So investierte die Commerzbank im zweiten Quartal 2026
Cisco enttäuscht mit KI-Ausblick - Aktie rutscht vorbörslich ab
NVIDIA-Aktie im Fokus: Der Weg in den nächsten Milliardenmarkt ist geebnet
Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise
Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Cisco Inc.
|
20:27
|Cisco Aktie News: Cisco am Abend Verlust reich (finanzen.ch)
|
16:29
|Cisco Aktie News: Cisco fällt am Montagnachmittag (finanzen.ch)
|
16:01
|Verluste in New York: Dow Jones startet im Minus (finanzen.ch)
|
11.09.26
|Freundlicher Handel in New York: Dow Jones liegt zum Handelsende im Plus (finanzen.ch)
|
11.09.26
|Handel in New York: NASDAQ 100 beendet den Freitagshandel im Plus (finanzen.ch)
|
11.09.26
|Börse New York: Dow Jones am Freitagnachmittag auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
11.09.26
|Zuversicht in New York: Dow Jones am Mittag freundlich (finanzen.ch)
Analysen zu Cisco Inc.
|13.08.26
|Cisco Halten
|DZ BANK
|13.08.26
|Cisco Buy
|UBS AG
|14.05.26
|Cisco Buy
|UBS AG
|13.02.25
|Cisco Neutral
|UBS AG
|13.08.26
|Cisco Halten
|DZ BANK
|13.08.26
|Cisco Buy
|UBS AG
|14.05.26
|Cisco Buy
|UBS AG
|13.02.25
|Cisco Neutral
|UBS AG
|13.08.26
|Cisco Halten
|DZ BANK
|13.02.25
|Cisco Neutral
|UBS AG
Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Ameriprise Financial
✅ Schneider Electric
✅ ASM
✅ HSBC
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerFed-Zinsentscheid rückt näher: SMI schliesst in Grün -- DAX schlussendlich im Minus -- Zurückhaltung an US-Börsen -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Während der heimische Aktienmarkt am Montag zulegte, war bei den deutschen Nachbarn ein Minus zu sehen. Anleger an den US-Börsen halten sich zurück. Die Börsen in Fernost wiesen zum Wochenstart unterschiedliche Vorzeichen aus.