Cisco Aktie News: Cisco fällt am Montagnachmittag

Die Cisco-Aktie musste um 16:28 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 1,6 Prozent auf 110,38 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 52'315 Punkten steht. Im Tief verlor die Cisco-Aktie bis auf 109,39 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 110,18 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 554'336 Cisco-Aktien den Besitzer.

Am 05.06.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 130,36 USD. 18,10 Prozent Plus fehlen der Cisco-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 13.09.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 66,14 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 40,08 Prozent könnte die Cisco-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,71 USD, nach 1,66 USD im Jahr 2026. Am 12.08.2026 legte Cisco die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.07.2026 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,97 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,71 USD je Aktie generiert. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 17,58 Prozent auf 17.25 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 14.67 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 18.11.2026 dürfte Cisco Anlegern einen Blick in die Q1 2027-Bilanz gewähren.

Von Analysten wird erwartet, dass Cisco im Jahr 2027 5,12 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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