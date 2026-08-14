Cisco Aktie 918546 / US17275R1023
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14.08.2026 20:27:13
Cisco Aktie News: Cisco am Abend mit Verlusten
Die Aktie von Cisco gehört am Freitagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 1,5 Prozent auf 111,77 USD.
Um 20:26 Uhr fiel die Cisco-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 1,5 Prozent auf 111,77 USD ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 53'780 Punkten realisiert. Das bisherige Tagestief markierte Cisco-Aktie bei 110,06 USD. Bei 112,46 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Bisher wurden heute 3'177'935 Cisco-Aktien gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.06.2026 bei 130,36 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 16,64 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 65,75 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (19.08.2025). Abschläge von 41,17 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
2026 wurde eine Dividende von Höhe von 1,66 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,70 USD. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Cisco am 12.08.2026 vor. In Sachen EPS wurden 0,97 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Cisco 0,71 USD je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 17.25 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 17,58 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Cisco einen Umsatz von 14.67 Mrd. USD eingefahren.
Am 18.11.2026 dürfte die Q1 2027-Bilanz von Cisco veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 18.08.2027.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 5,07 USD je Aktie in den Cisco-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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