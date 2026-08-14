Cisco Aktie News: Cisco büsst am Nachmittag ein

Das Papier von Cisco gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 1,8 Prozent auf 111,45 USD abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 53'817 Punkten steht. Die Cisco-Aktie sank bis auf 111,15 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 112,46 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 1'400'061 Cisco-Aktien.

Bei einem Wert von 130,36 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.06.2026). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Cisco-Aktie derzeit noch 16,97 Prozent Luft nach oben. Am 19.08.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 65,75 USD ab. Der derzeitige Kurs der Cisco-Aktie liegt somit 69,51 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2026 1,66 USD an Cisco-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,70 USD aus. Am 12.08.2026 hat Cisco in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2026 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 0,97 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Cisco noch ein Gewinn pro Aktie von 0,71 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 17.25 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 14.67 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2027 dürfte Cisco am 18.11.2026 präsentieren. Schätzungsweise am 18.08.2027 dürfte Cisco die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,07 USD je Cisco-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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