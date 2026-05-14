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14.05.2026 20:27:13

Cisco Aktie News: Cisco am Donnerstagabend stark gefragt

Cisco Aktie News: Cisco am Donnerstagabend stark gefragt

Die Aktie von Cisco zählt am Donnerstagabend zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Cisco legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 12,7 Prozent auf 114,78 USD.

Cisco
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Die Cisco-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr in Grün und gewann 12,7 Prozent auf 114,78 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 50'094 Punkten tendiert. In der Spitze legte die Cisco-Aktie bis auf 119,36 USD zu. Bei 117,32 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via NASDAQ 12'049'911 Cisco-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 14.05.2026 erreichte der Anteilsschein mit 119,36 USD ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Cisco-Aktie somit 3,84 Prozent niedriger. Am 15.05.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 60,85 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Cisco-Aktie mit einem Verlust von 46,99 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten Cisco-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,62 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,65 USD aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Cisco am 11.02.2026 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,80 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Cisco ein EPS von 0,61 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Cisco im vergangenen Quartal 15.35 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Cisco 13.99 Mrd. USD umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 19.08.2026 erfolgen. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Cisco-Anleger Experten zufolge am 19.05.2027 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Cisco-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 4,20 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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