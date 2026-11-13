Cisco Aktie News: Cisco am Freitagabend im Tiefenrausch

Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 6,2 Prozent auf 95,73 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 52'301 Punkten realisiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Cisco-Aktie bisher bei 95,32 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 100,46 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3'491'782 Cisco-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 130,36 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.06.2026). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 36,17 Prozent hinzugewinnen. Am 13.01.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 72,81 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 23,94 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für Cisco-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 1,66 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,70 USD ausgeschüttet werden. Die Bilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal legte Cisco am 12.08.2026 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,97 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,72 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Cisco 17.25 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 15,92 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 14.88 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2027-Finanzergebnisse wird am 17.02.2027 erwartet. Cisco dürfte die Q1 2028-Ergebnisse Experten zufolge am 17.11.2027 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 5,27 USD je Cisco-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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