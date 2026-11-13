Cisco Aktie News: Anleger schicken Cisco am Nachmittag tief südwärts

Die Cisco-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 16:28 Uhr um 5,1 Prozent auf 96,84 USD nach. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 52'065 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte Cisco-Aktie bei 96,00 USD. Bei 100,46 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1'631'329 Cisco-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 130,36 USD erreichte der Titel am 05.06.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 34,61 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.01.2026 (72,81 USD). Mit einem Abschlag von mindestens 24,81 Prozent könnte die Cisco-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,70 USD. Im Vorjahr erhielten Cisco-Aktionäre 1,66 USD je Wertpapier. Am 12.08.2026 legte Cisco die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.07.2026 endete, vor. Es stand ein EPS von 0,97 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Cisco noch ein Gewinn pro Aktie von 0,72 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 17.25 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 15,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14.88 Mrd. USD in den Büchern standen.

Mit der Q2 2027-Bilanzvorlage von Cisco wird am 17.02.2027 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2028-Bilanz auf den 17.11.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 5,27 USD je Cisco-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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