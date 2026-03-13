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13.03.2026 20:27:13

Cisco Aktie News: Cisco legt am Abend zu

Cisco Aktie News: Cisco legt am Abend zu

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Cisco. Die Cisco-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 78,47 USD.

Cisco
61.53 CHF 0.92%
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Um 20:26 Uhr wies die Cisco-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 78,47 USD nach oben. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 46'604 Punkten notiert. Den Tageshöchststand markierte die Cisco-Aktie bei 79,26 USD. Bei 78,07 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via NASDAQ 2'612'690 Cisco-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 88,18 USD erreichte der Titel am 11.02.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 12,37 Prozent. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 52,11 USD ab. Der aktuelle Kurs der Cisco-Aktie ist somit 33,59 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,65 USD. Im Vorjahr hatte Cisco 1,62 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Cisco liess sich am 11.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.01.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,80 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,61 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9,71 Prozent auf 15.35 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 13.99 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Cisco wird am 20.05.2026 gerechnet.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Cisco ein EPS in Höhe von 4,15 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com

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