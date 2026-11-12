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12.11.2026 20:27:13
Cisco Aktie News: Cisco steigt am Abend
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Cisco. Zuletzt konnte die Aktie von Cisco zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 1,7 Prozent auf 102,47 USD.
Im NASDAQ-Handel gewannen die Cisco-Papiere um 20:26 Uhr 1,7 Prozent. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 52'486 Punkten steht. Bei 102,60 USD markierte die Cisco-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 99,65 USD. Der Tagesumsatz der Cisco-Aktie belief sich zuletzt auf 2'107'998 Aktien.
Bei 130,36 USD markierte der Titel am 05.06.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 27,22 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.11.2025 bei 71,73 USD. Der derzeitige Kurs der Cisco-Aktie liegt somit 42,86 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Experten gehen davon aus, dass Cisco-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,70 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Cisco 1,66 USD aus. Am 12.08.2026 hat Cisco in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2026 – vorgestellt. Cisco hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,97 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,71 USD je Aktie gewesen. Umsatzseitig wurden 17.25 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Cisco 14.67 Mrd. USD umgesetzt.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2027 dürfte Cisco am 17.02.2027 vorlegen. Mit der Vorlage der Q1 2028-Bilanz von Cisco rechnen Experten am 17.11.2027.
Den erwarteten Gewinn je Cisco-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 5,10 USD fest.
Redaktion finanzen.ch
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