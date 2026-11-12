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12.11.2026 16:29:00
Cisco Aktie News: Cisco am Nachmittag im Minus
Die Aktie von Cisco gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der Cisco-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,3 Prozent auf 100,50 USD.
Die Cisco-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 16:28 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 100,50 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 52'398 Punkten steht. Der Kurs der Cisco-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 99,43 USD nach. Mit einem Wert von 99,65 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Cisco-Aktien beläuft sich auf 614'381 Stück.
Am 05.06.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 130,36 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Cisco-Aktie damit 22,91 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.11.2025 bei 71,73 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 28,63 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Cisco-Aktie.
Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 1,66 USD an Cisco-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,70 USD. Am 12.08.2026 äusserte sich Cisco zu den Kennzahlen des am 31.07.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,97 USD. Im Vorjahresviertel hatte Cisco 0,71 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 17.25 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 14.67 Mrd. USD umgesetzt worden waren.
Für das laufende Jahresviertel Q2 2027 wird am 17.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q1 2028-Bilanz von Cisco rechnen Experten am 17.11.2027.
Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Cisco-Gewinn in Höhe von 5,10 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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