Cisco Aktie News: Cisco am Montagnachmittag auf rotem Terrain

Die Cisco-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 16:28 Uhr um 2,7 Prozent auf 115,22 USD ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 51'878 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte Cisco-Aktie bei 114,95 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 118,21 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Cisco-Aktien beläuft sich auf 430'489 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 05.06.2026 auf bis zu 130,36 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 13,14 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 15.10.2025 (66,82 USD). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 42,01 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Cisco-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 1,66 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,71 USD ausgeschüttet werden. Am 12.08.2026 legte Cisco die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.07.2026 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,97 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,71 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 17.25 Mrd. USD – ein Plus von 17,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Cisco 14.67 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Am 18.11.2026 werden die Q1 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten gehen davon aus, dass Cisco im Jahr 2027 5,10 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Cisco-Aktie

Evercore nennt 6 KI-Hardware-Favoriten – Apple & Co. im Fokus

US-Aktien im Fokus: So investierte die Commerzbank im zweiten Quartal 2026

Cisco enttäuscht mit KI-Ausblick - Aktie rutscht vorbörslich ab