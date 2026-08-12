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12.08.2026 20:27:13
Cisco Aktie News: Cisco am Mittwochabend fester
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Cisco. Zuletzt stieg die Cisco-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 2,6 Prozent auf 123,55 USD.
Das Papier von Cisco konnte um 20:26 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 2,6 Prozent auf 123,55 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 53'808 Punkten liegt. Der Kurs der Cisco-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 124,20 USD zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 122,97 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 2'270'032 Cisco-Aktien den Besitzer.
Am 05.06.2026 erreichte der Anteilsschein mit 130,36 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 5,51 Prozent. Am 19.08.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 65,75 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Cisco-Aktie mit einem Verlust von 46,78 Prozent wieder erreichen.
Für Cisco-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,62 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,66 USD ausgeschüttet werden. Am 13.05.2026 lud Cisco zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.04.2026 endete. Cisco hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,85 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,62 USD je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat Cisco mit einem Umsatz von insgesamt 15.84 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14.15 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 11,96 Prozent gesteigert.
Die Kennzahlen für Q1 2027 dürfte Cisco am 18.11.2026 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 18.08.2027.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 4,28 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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