Cisco Aktie News: Cisco am Mittwochnachmittag im Aufwind

Um 16:28 Uhr sprang die Cisco-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 2,5 Prozent auf 123,47 USD zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 53'821 Punkten notiert. Die Cisco-Aktie legte bis auf 123,82 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 122,97 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Cisco-Aktien beläuft sich auf 854'684 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 130,36 USD erreichte der Titel am 05.06.2026 ein 52-Wochen-Hoch. 5,58 Prozent Plus fehlen der Cisco-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 65,75 USD fiel das Papier am 19.08.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 46,75 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,66 USD. Im Vorjahr hatte Cisco 1,62 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 13.05.2026 hat Cisco in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.04.2026 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,85 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Cisco 0,62 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite standen 15.84 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 14.15 Mrd. USD umgesetzt.

Die Cisco-Bilanz für Q1 2027 wird am 18.11.2026 erwartet. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 18.08.2027 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 4,28 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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