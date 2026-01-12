Cisco Aktie News: Cisco am Montagabend nahezu unverändert

Die Cisco-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr bei 73,88 USD und damit auf dem Niveau des Vortages. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 49'504 Punkten tendiert. Die Cisco-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 73,96 USD aus. In der Spitze fiel die Cisco-Aktie bis auf 72,81 USD. Bei 72,90 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Cisco-Aktien beläuft sich auf 2'346'078 Stück.

Bei 80,82 USD markierte der Titel am 11.12.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Cisco-Aktie somit 8,58 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 52,11 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 29,47 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Cisco-Aktie.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,62 USD an Cisco-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,65 USD. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Cisco am 12.11.2025. Das EPS belief sich auf 0,72 USD gegenüber 0,68 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,53 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 14.88 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 13.84 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 18.02.2026 erfolgen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 4,12 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Cisco-Aktie

NVIDIA-Aktie im Fokus: Ray Dalio prognostiziert KI-Boom im Nahen Osten

Analysten uneins über Tesla-Aktie: Rückblick auf die Magnificent 7 und Chancen 2026

Dow Jones 30 Industrial-Wert Cisco-Aktie: Über diese Dividende können sich Cisco-Aktionäre freuen