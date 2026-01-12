Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’425 0.0%  SPI 18’499 0.0%  Dow 49’536 0.1%  DAX 25’405 0.6%  Euro 0.9302 -0.1%  EStoxx50 6’016 0.3%  Gold 4’616 2.4%  Bitcoin 73’131 0.5%  Dollar 0.7972 -0.4%  Öl 64.0 1.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Rheinmetall345850Swiss Re12688156NVIDIA994529Novartis1200526Zurich Insurance1107539Idorsia36346343
Top News
Silberpreis, Goldpreis & Co. aktuell: So steht es am Montagabend um die Kurse der Rohstoffe
Paramount-Aktie höher: Klage in Übernahmeschlacht um Warner-Konzern eingereicht
Aktien von Alibaba, Meituan und JD.com steigen: China geht gegen exzessiven Preiswettbewerb vor
Amazon-Aktie nach schwachem Börsenjahr: Chancen auf Trendwende?
Abivax-Aktie nach Übernahmegerüchten durch Eli Lilly beflügelt
Suche...
eToro entdecken

Cisco Aktie 918546 / US17275R1023

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

12.01.2026 20:27:13

Cisco Aktie News: Cisco am Montagabend nahezu unverändert

Cisco Aktie News: Cisco am Montagabend nahezu unverändert

Die Aktie von Cisco zeigt sich am Montagabend ohne grosse Bewegung. Kaum Bewegung liess sich zuletzt bei der Cisco-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via NASDAQ bei 73,88 USD.

Cisco
58.54 CHF -0.85%
Kaufen Verkaufen

Die Cisco-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr bei 73,88 USD und damit auf dem Niveau des Vortages. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 49'504 Punkten tendiert. Die Cisco-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 73,96 USD aus. In der Spitze fiel die Cisco-Aktie bis auf 72,81 USD. Bei 72,90 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Cisco-Aktien beläuft sich auf 2'346'078 Stück.

Bei 80,82 USD markierte der Titel am 11.12.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Cisco-Aktie somit 8,58 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 52,11 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 29,47 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Cisco-Aktie.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,62 USD an Cisco-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,65 USD. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Cisco am 12.11.2025. Das EPS belief sich auf 0,72 USD gegenüber 0,68 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,53 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 14.88 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 13.84 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 18.02.2026 erfolgen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 4,12 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Cisco-Aktie

NVIDIA-Aktie im Fokus: Ray Dalio prognostiziert KI-Boom im Nahen Osten

Analysten uneins über Tesla-Aktie: Rückblick auf die Magnificent 7 und Chancen 2026

Dow Jones 30 Industrial-Wert Cisco-Aktie: Über diese Dividende können sich Cisco-Aktionäre freuen


Bildquelle: Katherine Welles / Shutterstock.com