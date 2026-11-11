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11.11.2026 20:27:13
Cisco Aktie News: Cisco steigt am Mittwochabend
Die Aktie von Cisco zählt am Mittwochabend zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Cisco nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 3,9 Prozent auf 101,96 USD.
Die Aktionäre schickten das Papier von Cisco nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 20:26 Uhr 3,9 Prozent auf 101,96 USD. Damit gibt das Wertpapier dem Dow Jones 30 Industrial, der bei 52'445 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Kurzfristig markierte die Cisco-Aktie bei 102,30 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 100,50 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 2'208'518 Cisco-Aktien den Besitzer.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 130,36 USD. Dieser Kurs wurde am 05.06.2026 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 27,85 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 71,10 USD ab. Der aktuelle Kurs der Cisco-Aktie ist somit 30,27 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Nachdem im Jahr 2026 1,66 USD an Cisco-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,70 USD aus. Am 12.08.2026 äusserte sich Cisco zu den Kennzahlen des am 31.07.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,97 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,71 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 17.25 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 17,58 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Cisco einen Umsatz von 14.67 Mrd. USD eingefahren.
Voraussichtlich am 12.11.2026 dürfte Cisco Anlegern einen Blick in die Q1 2027-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2028-Bilanz am 17.11.2027.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 5,10 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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