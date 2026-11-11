Cisco Aktie News: Cisco zieht am Nachmittag an

Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Cisco zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 2,6 Prozent auf 100,71 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 52'087 Punkten steht. Bei 101,40 USD markierte die Cisco-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 100,50 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 1'094'986 Cisco-Aktien den Besitzer.

Bei 130,36 USD erreichte der Titel am 05.06.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 29,44 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 71,10 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (12.11.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 29,41 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,70 USD. Im Vorjahr erhielten Cisco-Aktionäre 1,66 USD je Wertpapier. Am 12.08.2026 lud Cisco zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2026 endete. Das EPS wurde auf 0,97 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,71 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 17.25 Mrd. USD – ein Plus von 17,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Cisco 14.67 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Cisco-Bilanz für Q1 2027 wird am 12.11.2026 erwartet. Am 17.11.2027 wird Cisco schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2028 präsentieren.

Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,10 USD je Cisco-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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