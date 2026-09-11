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11.09.2026 20:27:13
Cisco Aktie News: Cisco zeigt sich am Abend freundlich
Die Aktie von Cisco gehört am Freitagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im NASDAQ-Handel gewannen die Cisco-Papiere zuletzt 4,1 Prozent.
Die Cisco-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr in Grün und gewann 4,1 Prozent auf 111,84 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 52'609 Punkten tendiert. In der Spitze legte die Cisco-Aktie bis auf 111,94 USD zu. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 108,87 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 1'575'479 Cisco-Aktien.
Am 05.06.2026 markierte das Papier bei 130,36 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Cisco-Aktie 16,56 Prozent zulegen. Am 13.09.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 66,14 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 40,87 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Im Jahr 2026 erhielten Cisco-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,66 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,71 USD. Am 12.08.2026 hat Cisco in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2026 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 0,97 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Cisco noch ein Gewinn pro Aktie von 0,71 USD in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Cisco 17.25 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 17,58 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 14.67 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die Vorlage der Q1 2027-Finanzergebnisse wird am 18.11.2026 erwartet.
In der Cisco-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 5,12 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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