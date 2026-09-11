Cisco Aktie 918546 / US17275R1023
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11.09.2026 16:29:00
Cisco Aktie News: Cisco zeigt sich am Nachmittag fester
Die Aktie von Cisco gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Cisco-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 2,5 Prozent im Plus bei 110,17 USD.
Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 2,5 Prozent auf 110,17 USD zu. Damit gibt das Wertpapier dem Dow Jones 30 Industrial, der bei 52'558 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Cisco-Aktie zog in der Spitze bis auf 110,31 USD an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 108,87 USD. Zuletzt wechselten 603'688 Cisco-Aktien den Besitzer.
Am 05.06.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 130,36 USD an. Der aktuelle Kurs der Cisco-Aktie ist somit 18,33 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 66,14 USD am 13.09.2025. Mit einem Kursverlust von 39,97 Prozent würde die Cisco-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Zuletzt erhielten Cisco-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 1,66 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,71 USD aus. Die Zahlen des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Cisco am 12.08.2026. In Sachen EPS wurden 0,97 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Cisco 0,71 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz lag bei 17.25 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 17,58 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 14.67 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Voraussichtlich am 18.11.2026 dürfte Cisco Anlegern einen Blick in die Q1 2027-Bilanz gewähren.
Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,12 USD je Cisco-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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