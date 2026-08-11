Cisco Aktie News: Cisco am Abend mit Abschlägen

Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 1,7 Prozent auf 120,54 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 53'868 Punkten liegt. Im Tief verlor die Cisco-Aktie bis auf 120,16 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 123,00 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 1'792'714 Cisco-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.06.2026 bei 130,36 USD. Mit einem Zuwachs von 8,15 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 65,75 USD erreichte der Anteilsschein am 19.08.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Cisco-Aktie 45,45 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2025 1,62 USD an Cisco-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,66 USD aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Cisco am 13.05.2026 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,85 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,62 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 11,96 Prozent auf 15.84 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 14.15 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Cisco-Bilanz für Q4 2026 wird am 12.08.2026 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 18.08.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 4,28 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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