Cisco Aktie News: Cisco am Nachmittag tiefer

Die Cisco-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 16:28 Uhr um 0,4 Prozent auf 122,11 USD ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 54'044 Punkten notiert. Die Cisco-Aktie sank bis auf 120,59 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 123,00 USD. Bisher wurden via NASDAQ 933'210 Cisco-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.06.2026 bei 130,36 USD. Gewinne von 6,76 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 65,75 USD. Dieser Wert wurde am 19.08.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 46,16 Prozent.

Nachdem Cisco seine Aktionäre 2025 mit 1,62 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,66 USD je Aktie ausschütten. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Cisco am 13.05.2026 vor. In Sachen EPS wurden 0,85 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Cisco 0,62 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 15.84 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 11,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14.15 Mrd. USD in den Büchern standen.

Cisco wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 12.08.2026 vorlegen. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Cisco möglicherweise am 18.08.2027 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Cisco-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 4,28 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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