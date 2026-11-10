Cisco Aktie News: Cisco tendiert am Dienstagabend tiefer

Die Aktie verlor um 20:26 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,3 Prozent auf 98,32 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 52'207 Punkten realisiert. Der Kurs der Cisco-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 96,43 USD nach. Mit einem Wert von 97,20 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 2'223'620 Cisco-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 130,36 USD. Dieser Kurs wurde am 05.06.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 32,59 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Cisco-Aktie. Am 12.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 71,10 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Cisco-Aktie 38,29 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,70 USD, nach 1,66 USD im Jahr 2026. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Cisco am 12.08.2026. Das EPS wurde auf 0,97 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Cisco 0,71 USD je Aktie verdient. Beim Umsatz wurden 17.25 Mrd. USD gegenüber 14.67 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Cisco dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2027 voraussichtlich am 12.11.2026 präsentieren. Die Q1 2028-Finanzergebnisse könnte Cisco möglicherweise am 17.11.2027 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 5,10 USD je Aktie in den Cisco-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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