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10.11.2026 16:29:00
Cisco Aktie News: Cisco am Dienstagnachmittag mit kaum veränderter Tendenz
Die Aktie von Cisco hat am Dienstagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Kaum Bewegung liess sich zuletzt bei der Cisco-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via NASDAQ bei 98,66 USD.
Die Cisco-Aktie zeigte sich um 16:28 Uhr im NASDAQ-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 98,66 USD an der Tafel. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 52'150 Punkten steht. Zwischenzeitlich stieg die Cisco-Aktie sogar auf 98,86 USD. Die Cisco-Aktie gab in der Spitze bis auf 96,43 USD nach. Bei 97,20 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Von der Cisco-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 772'494 Stück gehandelt.
Bei 130,36 USD erreichte der Titel am 05.06.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 32,13 Prozent Plus fehlen der Cisco-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 12.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 71,10 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 27,94 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
2026 wurde eine Dividende von Höhe von 1,66 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,70 USD. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Cisco am 12.08.2026 vor. Das EPS wurde auf 0,97 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,71 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 17.25 Mrd. USD gegenüber 14.67 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Mit der Q1 2027-Bilanzvorlage von Cisco wird am 12.11.2026 gerechnet. Die Veröffentlichung der Cisco-Ergebnisse für Q1 2028 erwarten Experten am 17.11.2027.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 5,10 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
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✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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