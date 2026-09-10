Cisco Aktie 918546 / US17275R1023
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10.09.2026 20:27:13
Cisco Aktie News: Anleger trennen sich am Abend vermehrt von Cisco
Die Aktie von Cisco gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Cisco-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 1,3 Prozent auf 107,96 USD nach.
Die Cisco-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 20:26 Uhr um 1,3 Prozent auf 107,96 USD ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 51'991 Punkten steht. In der Spitze fiel die Cisco-Aktie bis auf 107,95 USD. Bei 108,89 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 999'590 Cisco-Aktien.
Am 05.06.2026 erreichte der Anteilsschein mit 130,36 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Cisco-Aktie ist somit 20,75 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 66,14 USD erreichte der Anteilsschein am 13.09.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 38,74 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Cisco-Aktie.
Experten gehen davon aus, dass Cisco-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,71 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Cisco 1,66 USD aus. Cisco liess sich am 12.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,97 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,71 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 17.25 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Cisco 14.67 Mrd. USD umgesetzt.
Die Vorlage der Q1 2027-Finanzergebnisse wird für den 18.11.2026 terminiert.
Den erwarteten Gewinn je Cisco-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 5,12 USD fest.
Redaktion finanzen.ch
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