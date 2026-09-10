Cisco Aktie News: Cisco am Donnerstagnachmittag schwächer

Die Cisco-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 16:28 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 109,05 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 52'219 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die Cisco-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 108,53 USD aus. Bei 108,89 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 379'130 Cisco-Aktien.

Am 05.06.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 130,36 USD an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 19,54 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 13.09.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 66,14 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 39,35 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,71 USD, nach 1,66 USD im Jahr 2026. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Cisco am 12.08.2026. Das EPS lag bei 0,97 USD. Im letzten Jahr hatte Cisco einen Gewinn von 0,71 USD je Aktie eingefahren. Umsatzseitig wurden 17.25 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Cisco 14.67 Mrd. USD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 18.11.2026 erfolgen.

Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 5,12 USD je Cisco-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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