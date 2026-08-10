Cisco Aktie News: Cisco am Abend gesucht

Das Papier von Cisco konnte um 20:26 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 2,4 Prozent auf 124,31 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 53'873 Punkten tendiert. Zwischenzeitlich stieg die Cisco-Aktie sogar auf 124,70 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 122,82 USD. Bisher wurden via NASDAQ 1'812'026 Cisco-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 05.06.2026 auf bis zu 130,36 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Cisco-Aktie damit 4,64 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 65,75 USD am 19.08.2025. Der derzeitige Kurs der Cisco-Aktie liegt somit 89,06 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Cisco-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,62 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,66 USD aus. Cisco liess sich am 13.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.04.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Cisco hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,85 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,62 USD je Aktie gewesen. Umsatzseitig wurden 15.84 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Cisco 14.15 Mrd. USD umgesetzt.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Cisco wird am 12.08.2026 gerechnet. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Cisco möglicherweise am 18.08.2027 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 4,28 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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