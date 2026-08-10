Cisco Aktie News: Anleger schicken Cisco am Montagnachmittag ins Plus

Um 16:28 Uhr ging es für das Cisco-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 2,3 Prozent auf 124,26 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 53'985 Punkten steht. In der Spitze gewann die Cisco-Aktie bis auf 124,70 USD. Bei 122,82 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 706'672 Cisco-Aktien.

Bei 130,36 USD markierte der Titel am 05.06.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Cisco-Aktie mit einem Kursplus von 4,91 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 65,75 USD. Dieser Wert wurde am 19.08.2025 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 47,09 Prozent könnte die Cisco-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2025 1,62 USD an Cisco-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,66 USD aus. Am 13.05.2026 hat Cisco in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.04.2026 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,85 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,62 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 11,96 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 15.84 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 14.15 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Am 12.08.2026 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Cisco veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 18.08.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 4,28 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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