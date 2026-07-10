Cisco Aktie News: Cisco zeigt sich am Freitagabend gestärkt

Um 20:26 Uhr stieg die Cisco-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 1,7 Prozent auf 120,32 USD. Damit gibt das Wertpapier dem Dow Jones 30 Industrial, der bei 52'653 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Der Kurs der Cisco-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 120,69 USD zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 117,71 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 2'442'215 Cisco-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 05.06.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 130,36 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Cisco-Aktie somit 7,70 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 65,75 USD. Dieser Wert wurde am 19.08.2025 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 45,35 Prozent könnte die Cisco-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,62 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,66 USD. Die Zahlen des am 30.04.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Cisco am 13.05.2026. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,85 USD, nach 0,62 USD im Vorjahresvergleich. Umsatzseitig wurden 15.84 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Cisco 14.15 Mrd. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 19.08.2026 terminiert.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Cisco ein EPS in Höhe von 4,28 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Cisco-Aktie

NVIDIA-Aktie im Fokus: Der Weg in den nächsten Milliardenmarkt ist geebnet

Commerzbank-Portfolio Q1 2026: Microsoft löst Alphabet als grösste US-Position ab

Jobabbau 2026: Warum Cisco, Cloudflare und andere Tech-Konzerne Stellen streichen