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10.04.2026 20:27:13

Cisco Aktie News: Cisco tendiert am Freitagabend tiefer

Cisco Aktie News: Cisco tendiert am Freitagabend tiefer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Cisco. Die Cisco-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 81,80 USD abwärts.

Cisco
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Um 20:26 Uhr fiel die Cisco-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 1,6 Prozent auf 81,80 USD ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 47'947 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Cisco-Aktie bei 81,62 USD. Bei 83,94 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 2'726'968 Cisco-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 88,18 USD erreichte der Titel am 11.02.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 7,80 Prozent könnte die Cisco-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 53,84 USD fiel das Papier am 22.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 34,18 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,65 USD. Im Vorjahr hatte Cisco 1,62 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 11.02.2026 hat Cisco die Kennzahlen zum am 31.01.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,80 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,61 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Cisco hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 15.35 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 13.99 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 20.05.2026 dürfte Cisco Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Cisco-Aktie in Höhe von 4,15 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com

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