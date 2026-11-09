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09.11.2026 20:27:13
Cisco Aktie News: Cisco präsentiert sich am Abend stärker
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Cisco. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 4,7 Prozent auf 98,29 USD zu.
Um 20:26 Uhr stieg die Cisco-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 4,7 Prozent auf 98,29 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 52'377 Punkten tendiert. Zwischenzeitlich stieg die Cisco-Aktie sogar auf 99,00 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 95,67 USD. Zuletzt wechselten 1'912'590 Cisco-Aktien den Besitzer.
Am 05.06.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 130,36 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 32,63 Prozent über dem aktuellen Kurs der Cisco-Aktie. Am 08.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 70,54 USD. Mit Abgaben von 28,23 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Nach 1,66 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,70 USD je Cisco-Aktie. Cisco veröffentlichte am 12.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,97 USD gegenüber 0,71 USD im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 17,58 Prozent auf 17.25 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 14.67 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Am 12.11.2026 werden die Q1 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q1 2028-Finanzergebnisse könnte Cisco möglicherweise am 17.11.2027 präsentieren.
Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,10 USD je Cisco-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
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