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09.11.2026 16:29:00
Cisco Aktie News: Cisco tendiert am Montagnachmittag fester
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Cisco. Das Papier von Cisco konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 4,0 Prozent auf 97,64 USD.
Das Papier von Cisco legte um 16:28 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 4,0 Prozent auf 97,64 USD. Damit gibt das Wertpapier dem Dow Jones 30 Industrial, der bei 52'109 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Zwischenzeitlich stieg die Cisco-Aktie sogar auf 97,73 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 95,67 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 730'048 Cisco-Aktien.
Bei einem Wert von 130,36 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.06.2026). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 33,51 Prozent über dem aktuellen Kurs der Cisco-Aktie. Bei 70,54 USD fiel das Papier am 08.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Cisco-Aktie derzeit noch 27,76 Prozent Luft nach unten.
Cisco-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 1,66 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,70 USD belaufen. Am 12.08.2026 hat Cisco in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2026 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,97 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Cisco ein EPS von 0,71 USD je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 17,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 17.25 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 14.67 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.
Cisco dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2027 voraussichtlich am 12.11.2026 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2028-Bilanz am 17.11.2027.
Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 5,10 USD je Cisco-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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