Cisco Aktie 918546 / US17275R1023
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09.10.2026 20:27:13
Cisco Aktie News: Cisco am Freitagabend mit Aufschlag
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagabend der Anteilsschein von Cisco. Zuletzt ging es für das Cisco-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 3,0 Prozent auf 118,29 USD.
Das Papier von Cisco konnte um 20:26 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 3,0 Prozent auf 118,29 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 51'678 Punkten liegt. Die Cisco-Aktie legte bis auf 118,30 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 116,53 USD eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 1'212'017 Cisco-Aktien umgesetzt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (130,36 USD) erklomm das Papier am 05.06.2026. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Cisco-Aktie mit einem Kursplus von 10,21 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 15.10.2025 bei 66,82 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Cisco-Aktie 43,51 Prozent sinken.
Experten gehen davon aus, dass Cisco-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,71 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Cisco 1,66 USD aus. Cisco veröffentlichte am 12.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,97 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,71 USD erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Cisco in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17,58 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 17.25 Mrd. USD im Vergleich zu 14.67 Mrd. USD im Vorjahresquartal.
Mit der Q1 2027-Bilanzvorlage von Cisco wird am 18.11.2026 gerechnet.
Von Analysten wird erwartet, dass Cisco im Jahr 2027 5,10 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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