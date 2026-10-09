Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’787 1.1%  SPI 19’543 1.1%  Dow 51’655 0.8%  DAX 25’087 1.1%  Euro 0.9294 -0.3%  EStoxx50 6’173 0.8%  Gold 4’196 1.5%  Bitcoin 68’490 0.9%  Dollar 0.8302 0.0%  Öl 104.6 0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Sika41879292Partners Group2460882Novartis1200526Sandoz124359842Amrize143013422Lonza1384101Stadler Rail217818
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
Short- und Inverse-ETFs erklärt: Chancen und Risiken auf einen Blick
Vom Börsenstar zum Problemfall: Was ist bei der Novo Nordisk-Aktie los?
KW 41: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Neues Saylor-Modell: 7 Prozent Rendite mit Bitcoin?
Neocloud-Duell: CoreWeave gegen Nebius im Check
Suche...
Plus500 Depot

Cisco Aktie 918546 / US17275R1023

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

09.10.2026 16:29:00

Cisco Aktie News: Cisco am Freitagnachmittag in Grün

Cisco Aktie News: Cisco am Freitagnachmittag in Grün

Die Aktie von Cisco gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Cisco konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,4 Prozent auf 116,49 USD.

Cisco
97.28 CHF 0.07%
Kaufen Verkaufen

Um 16:28 Uhr sprang die Cisco-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,4 Prozent auf 116,49 USD zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 51'425 Punkten notiert. Bei 116,71 USD markierte die Cisco-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 116,53 USD. Bisher wurden heute 460'169 Cisco-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 130,36 USD. Dieser Kurs wurde am 05.06.2026 erreicht. Derzeit notiert die Cisco-Aktie damit 10,64 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 15.10.2025 Kursverluste bis auf 66,82 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 42,64 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 1,66 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,71 USD je Cisco-Aktie. Am 12.08.2026 hat Cisco in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2026 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,97 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,71 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Cisco 17.25 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 17,58 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 14.67 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Cisco dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2027 voraussichtlich am 18.11.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Cisco-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 5,10 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Cisco-Aktie

Evercore nennt 6 KI-Hardware-Favoriten – Apple & Co. im Fokus

US-Aktien im Fokus: So investierte die Commerzbank im zweiten Quartal 2026

Cisco enttäuscht mit KI-Ausblick - Aktie rutscht vorbörslich ab


Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude

Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Cisco Inc.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten