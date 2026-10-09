Cisco Aktie News: Cisco am Freitagnachmittag in Grün

Um 16:28 Uhr sprang die Cisco-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,4 Prozent auf 116,49 USD zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 51'425 Punkten notiert. Bei 116,71 USD markierte die Cisco-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 116,53 USD. Bisher wurden heute 460'169 Cisco-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 130,36 USD. Dieser Kurs wurde am 05.06.2026 erreicht. Derzeit notiert die Cisco-Aktie damit 10,64 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 15.10.2025 Kursverluste bis auf 66,82 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 42,64 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 1,66 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,71 USD je Cisco-Aktie. Am 12.08.2026 hat Cisco in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2026 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,97 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,71 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Cisco 17.25 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 17,58 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 14.67 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Cisco dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2027 voraussichtlich am 18.11.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Cisco-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 5,10 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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