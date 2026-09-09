Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’768 -0.3%  SPI 19’463 -0.3%  Dow 52’381 -0.8%  DAX 25’519 -0.2%  Euro 0.9429 0.1%  EStoxx50 6’303 -0.1%  Gold 4’395 -0.2%  Bitcoin 63’256 -0.2%  Dollar 0.8102 0.1%  Öl 102.4 1.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Novartis1200526Partners Group2460882Roche149905998Rheinmetall345850
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
So viel Verlust hätte eine Investition in Polkadot von vor 3 Jahren eingebracht
Wie viel Verlust eine Investition in Tezos von vor 3 Jahren eingebracht hätte
Kaufsignale für Wachstumsaktien wie NVIDIA, Micron & SpaceX mehren sich - kommt jetzt die grosse Wende?
Monatliche Dividende: Darum sind Realty Income & Main Street Capital bei Privatanlegern gefragt
Deutsche Telekom-Aktie & Co. im Fokus: Goldman Sachs sieht bei europäischen Telekomwerten Chancen für Anleger
Suche...
Plus500 Depot

Cisco Aktie 918546 / US17275R1023

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

09.09.2026 20:27:13

Cisco Aktie News: Cisco zieht am Mittwochabend an

Cisco Aktie News: Cisco zieht am Mittwochabend an

Die Aktie von Cisco gehört am Mittwochabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Cisco legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,4 Prozent auf 109,58 USD.

Cisco
88.62 CHF -0.06%
Kaufen Verkaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Cisco nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 20:26 Uhr 0,4 Prozent auf 109,58 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 52'469 Punkten steht. Kurzfristig markierte die Cisco-Aktie bei 110,42 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 109,37 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1'061'772 Cisco-Aktien.

Am 05.06.2026 markierte das Papier bei 130,36 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 18,96 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 66,14 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 39,65 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2026 wurde eine Dividende von Höhe von 1,66 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,71 USD. Die Zahlen des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Cisco am 12.08.2026. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,97 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,71 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 17.25 Mrd. USD gegenüber 14.67 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 18.11.2026 dürfte die Q1 2027-Bilanz von Cisco veröffentlicht werden.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 5,12 USD je Cisco-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Cisco-Aktie

US-Aktien im Fokus: So investierte die Commerzbank im zweiten Quartal 2026

Cisco enttäuscht mit KI-Ausblick - Aktie rutscht vorbörslich ab

NVIDIA-Aktie im Fokus: Der Weg in den nächsten Milliardenmarkt ist geebnet


Bildquelle: Katherine Welles / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise

Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Cisco Inc.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten