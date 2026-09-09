Cisco Aktie News: Cisco zieht am Mittwochabend an

Die Aktionäre schickten das Papier von Cisco nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 20:26 Uhr 0,4 Prozent auf 109,58 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 52'469 Punkten steht. Kurzfristig markierte die Cisco-Aktie bei 110,42 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 109,37 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1'061'772 Cisco-Aktien.

Am 05.06.2026 markierte das Papier bei 130,36 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 18,96 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 66,14 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 39,65 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2026 wurde eine Dividende von Höhe von 1,66 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,71 USD. Die Zahlen des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Cisco am 12.08.2026. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,97 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,71 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 17.25 Mrd. USD gegenüber 14.67 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 18.11.2026 dürfte die Q1 2027-Bilanz von Cisco veröffentlicht werden.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 5,12 USD je Cisco-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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